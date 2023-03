Palermo, al teatro Al Massimo campioni di vita e dello sport incontrano gli studenti

Accendere i riflettori sui valori fondanti nella crescita individuale e collettiva dei più giovani. È questo l’obiettivo del progetto “Campioni di vita” promosso da Rg in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, che ha coinvolto oltre 2000 ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia. Dopo Venezia, Mestre, Firenze, Genova e Napoli, ora è Palermo ad ospitare la quinta e ultima tappa al teatro Al Massimo. Presenti tre campioni del mondo dello sport. Andrea Lucchetta pallavolista, Oney Tapia specializzato in lancio del disco e getto del peso e Oxana Corso specializzata in velocità, hanno incontrato gli studenti degli istituti Alessandro Volta, Enrico Medi, Danilo Dolci e De Cosmi.

I ragazzi e i campioni sportivi hanno raccontato le loro storie di vita e i loro successi nonostante le difficoltà. Hanno visto con i loro occhi che i limiti, con forza, determinazione, austostima e volontà, si possono superare. L’iniziativa ha permesso, inoltre, di fare luce sull'importanza dell'educazione finanziaria alla luce del grande momento di incertezza che i mercati stanno vivendo in tutto il mondo. Un tema, questo, apparentemente "lontano" rispetto ai più giovani, ma che in realtà è centrale rispetto al loro futuro.

Nel video Andrea Lucchetta, Eugenio Mastria direttore commerciale Intesa Sanpaolo - Oxana Corso - Oney Tapia

© Riproduzione riservata