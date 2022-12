Maratona di Natale a Palermo, gli organizzatori: «Non è stata una gara ma una festa dello sport»

Si è svolta quesa mattina la maratona di Natale, organizzata a Palermo dall’associazione Accatredicietrenta e dal suo presidente Luisa Balsamo. Un appuntamento ormai fisso da circa vent’anni, ideato da alcuni amici con la grande passione della corsa che, partendo da piazza Vittorio Veneto, tagliavano il traguardo a Mondello.

Nel corso degli anni, però, l’associazione è cresciuta, così come la partecipazione alla corsa natalizia che adesso può vantare una presenza fissa di un centinaio di persone: «Abbiamo dovuto cambiare il percorso - racconta Luisa - per renderlo più semplice e fare in modo che tutti potessero partecipare».

La partenza e il luogo di appuntamento sono rimasti invariati. Il nutrito gruppo di appassionati podisti si è riunito oggi sotto la statua di piazza Vittorio Veneto per poi affrontare un percorso di circa 5 chilometri, correndo lungo la via Libertà, poi via Ruggero Settimo, giungendo infine in piazza Verdi, posto prefissato per il giro di boa.

«Ognuno va alla sua andatura, non è una gara - prosegue il presidente - è un modo per stare insieme e diffondere la cultura dello sport». Per aderire non c’è bisogno di alcuna iscrizione, basta portare con sé qualcosa di natalizio: i partecipanti alla mini maratona, infatti, hanno dato sfoggio di colori e gadget per rappresentare l’ultimo periodo dell’anno, come i classici cappelli di Babbo Natale, i cerchietti con le orecchie da renna e le magliette rosse. Ad attendere i podisti all’arrivo pandoro e spumante per brindare tutti insieme al Natale e al nuovo anno

