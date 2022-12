Cavalli e solidarietà: all'ippodromo di Palermo sabato di eventi. A marzo lavori per ospitare attività commerciali

Non più solo gli appassionati di ippica ma tutta la cittadinanza, le famiglie, i bambini. L’ippodromo La Favorita di Palermo apre le porte alla città con il city adventure park, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e a marzo saranno consegnati i lavori per la ristrutturazione di un’area che accoglierà una serie di attività commerciali.

Nell’impianto sportivo di viale del Fante sabato un ricco programma di eventi. L’ippica sarà protagonista con il Gran Premio Mediterraneo, ultimo appuntamento di gruppo per i trottatori di 3 anni. Ma anche con le finali del campionato italiano dei gentlemen e della amazzoni e con le "Stelle di Natale”, una sfida benefica itinerante che vedrà come driver diversi vip tra cui anche tre donne: la cantante Petra Magoni, l'attrice, scrittrice, editrice e discografica Elisa Alloro e Alessandra Verga.

E poi ancora il giornalista Mediaset Federico Mastria e l’onorevole Cesare Ercole. La telecronaca della gara, oltre a qualche simpatica intervista, sarà affidata al comico palermitano Ivan Fiore. Il ricavato sarà destinato all’associazione Spia onlus che si occupa dei bambini in cura all’ospedale Civico di Palermo. Infine sabato non mancherà l’animazione per i bambini e il cosiddetto “battesimo della sella”.

Intervistati: Francesco Ruffo della Scaletta responsabile ippico della Sipet - Alessandro Martello direttore dell’impianto - Assessore Sabrina Figuccia.

