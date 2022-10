Palermo di corsa per la lotta contro i tumori, in mille dal Foro Italico al Cassaro

Palermo torna a tingersi di rosa. In un Foro Italico in festa all'insegna dello sport, nel weekend di Sport Tourism Arena, circa un migliaio di persone ha preso parte - questa mattina - alla quarta edizione di "Palermo in rosa", la corsa ludico motoria a passo libero nata da un'idea di Daniele Di Gregoli per valorizzare l'importanza delle donne nella società.

Cinque chilometri e mezzo da percorrere come più si preferisce: di corsa, a piedi, in bici, sui rollerblade. Dal Foro Italico al Cassaro, passando per corso Vittorio Emanuele e piazza Pretoria. Con amici, partner, compagni di squadra o animali domestici.

"Non si cerca la performance - spiega Di Gregoli - ma l'aggregazione: che sia uomo o donna siamo qui a celebrare il rosa"

L'incasso della vendita delle iscrizioni - aperte a tutti, senza distinzione di età e di sesso - devoluto in beneficenza alla #Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. "Questa manifestazione - conclude l'assessore comunale allo sport, Sabrina Figuccia - rappresenta un momento non soltanto di sport ma di solidarietà e attenzione sociale che, passa attraverso lo sport, e restituisce un senso di benessere che va oltre".

