Tennis juniores, a Palermo il trofeo Mercadante: dal 5 settembre le qualificazioni

Da lunedì 5 settembre prenderà il via l’ottava edizione del Torneo Internazionale ITF juniores maschile e femminile (grado 3) di tennis da quest’anno intitolato all’ingegnere Antonino Mercadante.

Nei sette anni di storia della manifestazione dedicata agli under 18, sui campi del Ct Palermo sono transitati giocatori e giocatrici del calibro di Jannik Sinner, Luca Nardi, Flavio Cobolli, il francese Hugo Gaston, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato, solo per citarne alcuni, senza dimenticare i siciliani Luca Potenza e Gabriele Piraino (vincitore nel 2020) entrambi top 600 Atp.

Lunedì 5 e martedì 6 settembre le gare del tabellone cadetto, mentre mercoledì 7 settembre avranno inizio i due tabelloni principali che si concluderanno domenica 11 settembre con le finali in programma sul campo centrale.

Campioni in carica lo svizzero Frederic Vogeli e la fanese Federica Urgesi. Nell’edizione 2022 tante le nazioni rappresentate: Svizzera, Romania, Francia, Grecia, Nicaragua, Belgio, Cina, Turchia, Danimarca, Kazakistan, Sudafrica e Repubblica Ceca.

Tra i siciliani ai nastri di partenza del tabellone principale figurano i siracusani Sebastiano Cocola e Matteo Covato nel maschile, le palermitane Gaia Greco, Chiara Davì e la ragusana Giada Di Paola.

Prime teste di serie on base all’entry list, il romano Gabriele Vulpitta e l’italo – tedesca Lavinia Morreale.

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor ITF Riccardo De Biase.

Nel video le interviste a Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport, e a Giorgio Lo Cascio, presidente Ct Palermo.

