Vela d'altura, dal golfo di Mondello 37 barche al via della Palermo-Montecarlo

Si parte oggi, 19 agosto, dal golfo di Mondello. È il giorno della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d'altura con 37 barche in rappresentanza di 9 nazioni. Saranno impegnate lungo le circa 500 miglia che separano Palermo e Montecarlo, intermezzate dal gate posto all'altezza delle Bocche di Bonifacio.

Riflettori puntati sul Neo 570 Carbonita dell'armatore greco Manolis Kondilis, la barca del team "di casa" del Circolo della Vela Sicilia che a bordo avrà un super equipaggio in cui spiccano i co-skipper Edoardo Bonanno e Paolo Semeraro, con Tommaso Chieffi, Alberto Bolzan e Gaetano Figlia di Granara; sullo Swan 42 Spirit of Nerina Lauria dello skipper Gabriele Bruni, barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria; sull'ICE 60 Before the Storm di Massimo Lentsch del Circolo Velico Sferracavallo; su Elo II, lo scafo dello Yacht Club Italiano di Genova, con a bordo un equipaggio di giovani del club capitanato dall'ex timoniere di Azzurra Mauro Pelaschier; sull'austriaco Sisi di Gerwin Jansen e i francesi Solano di Pascal Feryn, con a bordo Andrea Caracci, Lady First 3 di Jean-Pierre Dreau e Tonnerre de Glen di Dominique Tian.

Se tra i Class 40, forti della presenza del famoso navigatore oceanico francese Kito de Pavant, va registrato il forfait dell'ultima ora di Alla Grande Pirelli (Yacht Club Italiano) di Ambrogio Beccaria, per quanto riguarda le barche siciliane oltre a Before the Storm, Spirit of Nerina Lauria e Carbonita, la flotta comprende Cochina di Piergiorgio Fabbri (Società Canottieri Palermo), QQ7 di Michele Zucchero (Il Clubino del Mare) e tre barche della Lega Navale Italiana Sezione di Palermo: Lo Spirito di Stella di Andrea Stella, Pistrice di Carlo Levantino e Starfly di Andrea Alaimo.

Nel video le interviste al presidente del Circolo della vela Sicilia Agostino Randazzo, al presidente della Federazione italiana vela Francesco Ettorre, allo skipper della barca del Lauria "Spirit of Nerina" Gabriele Bruni, allo skipper della barca del Circolo della vela Sicilia "Carbonita" Edoardo Bonanno e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

© Riproduzione riservata