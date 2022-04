Palermo, 3 giorni di regate con atleti paralimpici: riparte "Una vela senza esclusi"

Dopo due anni di stop, torna "Una vela senza esclusi". Organizzata dalla Lega Navale di Palermo, la tre giorni di regate coinvolgerà atleti paralimpici provenienti da tutt'Italia fino a domenica.

"Cercheremo una finestra per fare le regate - spiega il presidente della Lega Navale di Palermo, Beppe Tisci - purtroppo come per i mondiali di ottobre il meteo e il tempo non sono clementi con noi. I ragazzi sono pronti, stanno preparando le barche al meglio". Già partite le prime regate.

Non solo sport ma anche convegni e solidarietà per il popolo Ucraino. "La manifestazione è cominciata con un convegno su sport e disabilità - continua il presidente della Lega Navale - domani sera invece faremo un party dove i ragazzi conosceranno una famiglia di ucraini che uno dei nostri soci sta ospitando a cui doneremo una raccolta fondi".

