Palermo, il Lauria compie 120 anni e presenta la stagione sportiva: il calendario

Fondato nel 1902 da Ignazio Florio, il club canottieri Roggero di Lauria di Palermo, celebra quest'anno i suoi 120 anni di vita, collocandosi tra i circoli nautici più longevi d'Italia. Previsto per l'occasione un nutrito calendario di eventi sportivi, presentato nella mattinata di oggi (22 marzo) a Villa Lauria.

Le regate partiranno il 30 aprile con la "Centoventi cup" una gara di minialtura su boe nel golfo di Mondello. Tra gli eventi più attesi del calendario, il trofeo "La rotta dei Florio", una regata d'altura che coinvolgerà imbarcazioni da crociera ripercorrendo la rotta storica della flotta dei Florio, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi.

Dal 9 all'11 giugno avrà luogo la Settimana Velica, dal 19 al 24 agosto, invece, sarà la volta della regata velica di rilievo internazionale "Palermo-Montecarlo". Infine, per concludere gli appuntamenti sportivi, dal 7 al 9 ottobre si svolgerà il secondo round della "Centoventi Cup", sempre nel golfo di Mondello.

"Un percorso lungo e laborioso di cui oggi sento tutta la responsabilità - il presidente del circolo, Andrea Vitale, tira le somme -: ci voleva tutta l'intuizione della famiglia Florio per creare qualcosa che avesse in sé la carica utile a generare un'associazione che si rigenerasse nel tempo. Tanti presidenti, soci, atleti, canottieri e velisti sono riusciti ad accumulare risultati sportivi e culturali importanti negli anni, consolidando il ruolo eccezionale di Palermo come centro pulsante del Mediterraneo".

