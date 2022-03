Tre giorni di regate, a Sferracavallo issata la bandiera dell'Ucraina: "Lo sport è amicizia tra i popoli"

Fino a domenica 6 marzo il mare di Sferracavallo sarà lo scenario della Prima Regata nazionale 29er. Un Paese unito nel nome della vela: Como, Bari, Salò (Brescia), Ravenna, Arco (Trento), Monza, Marina di Ravenna, Peschiera del Garda (Verona), Ostia, Castiglione della Pescaia (Grosseto), Latina, Marina di Carrara sono alcune delle province dei circoli che prendono parte alla competizione. Più di una trentina le vele che hanno iniziato a colorare il golfo della borgata marinara per l’appuntamento calendarizzato dalla Federazione Italiana Vela (VII zona).

E tra i colori c'è anche la bandiera dell'Ucraina che è stata issata per dare il via alla manifestazione nel segno della pace.

«Nella scorsa edizione, svoltasi in piena zona rossa, - dice in questo video Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo - siamo riusciti a gestire tutto in massima sicurezza e abbiamo ricevuto feedback positivi ed entusiasti sia dai regatanti che dai team. Quest’anno la regata si svolge in un momento storico gravemente compromesso dalla situazione in Ucraina. Lo sport rappresenta fratellanza e amicizia dei popoli, il mondo sportivo non può che essere contro la guerra. La mia generazione sperava di non dover mai più assistere ad un conflitto in Europa e invece ci ritroviamo a dover fare i conti con questo . Spero che la regata possa essere una parentesi di serenità. Siamo vicini alla popolazione ucraina, ma anche agli sportivi russi che crediamo sono contro la guerra».

Giunchiglia non nasconde anche la soddisfazione «di ospitare nuovamente la prima nazionale 29er e riportare nel golfo, vele proveniente dai circoli di tutta Italia. Lo sport è e sarà sempre il cuore pulsante del nostro Circolo e la conferma in calendario di regate di questa rilevanza rappresenta per noi motivo di vanto e testimonianza della professionalità del nostro operato».

Dopo la prima giornata, barche di nuovo in acqua sabato, 5 marzo, per la seconda giornata di prove. Domenica, invece, al termine delle prove previste, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Nel video le interviste a Giunchiglia e all'allenatore del Circolo Vela Bari - Giordano Bracciolini.

