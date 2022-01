Optimist in gara nel Golfo di Sferracavallo, atleti da tutta Italia: la classifica

Centootto imbarcazioni, 21 circoli provenienti da 16 comuni e tre prove da disputare. Le vele degli optimist protagoniste nel Golfo di Sferracavallo per la regata zonale - 1° tappa Trofeo del Comitato organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo, inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela.

Tra i velisti in gara anche alcuni dei partecipanti al Raduno Sperimentale Nazionale dell'Associazione Italiana Classe Optimist. In acqua, quindi, anche velisti provenienti da Verona, La Spezia, Ancona, Lecco, Ostia, Brescia, Napoli, Bari. Vela siciliana rappresentata da atleti in arrivo da Augusta, Balestrate, Catania, Favignana, Gela, Marsala, Messina, Palermo e Siracusa.

"Queste tre giornate di raduno sperimentale della classe - dice Marcello Meringolo, commissario tecnico della nazionale italiana Optimist - sono state molto soddisfacenti e abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene, grazie anche al Circolo Velico Sferracavallo che ci ha supportato. Speriamo di tornare presto".

Nella categoria Cadetti primo gradino del podio per Riccardo Giuffré (CC Roggero Lauria), secondo posto Claudio Bonomo (CC Roggero Lauria), seguito da Isabella Rappa (che conquista anche il primo posto nella classifica femminile).

Fra gli Juniores primo classificato Yusei Castroni (Soc. Canottieri Marsala), seguito da Gianmarco Niciforo (CN Augusta) e da Andrea Sabbia (CC Roggero Lauria). Primo posto nella classifica femminile per Eleonora Cardella del Circolo Velico Sferracavallo.

