Il Ct Palermo primo al Grand Prix scuole tennis: "Lavoro intenso e ricco di passione"

Pubblicate nei giorni scorsi sul sito della Federtennis le classifiche del Grand Prix Scuole Tennis 202.

Il Ct Palermo vince nel ranking Super School con 4725 punti davanti al Rocco Polimeni Reggio Calabria e al Tennis Campagnuzza Gorizia. Per il sodalizio di viale del Fante, presieduto da Giorgio Lo Cascio, l'ennesimo successo in questa tipologia di classifica. Nella graduatoria generale, il Ct Palermo si colloca al nono posto.

Per quanto concerne invece il Trofeo Fit assoluto, il circolo palermitano ha chiuso al 5° posto grazie anche ai punti giunti dalla promozione del team maschile in serie A1. “Un altro grande riconoscimento per il nostro circolo – dice il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio – dietro questo altro grande traguardo c’è un lavoro intenso e ricco di passione. Lavoriamo sempre per migliorarci e per guardare avanti, credo che sia proprio questo il segreto del nostro circolo. Ovviamente ringrazio tutto lo staff che quotidianamente lavora per raggiungere risultati prestigiosi”.

