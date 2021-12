Palermo, l'ippodromo riapre al pubblico: ospiterà anche eventi e concerti

L'ippodromo di Palermo riapre le porte al pubblico, con l'obiettivo a lungo termine di non limitarsi ad ospitare appassionati di corse e scommesse, ma diventare un'agorà cittadina. Sabato 18 dicembre alle 12 l'inaugurazione.

“Finalmente si annuncia l'apertura dell'Ippodromo alla città – ha detto ai microfoni di gds.it il responsabile ippico della Sipet, Francesco Ruffo - un'ulteriore tappa verso l'obiettivo che ci prefiggiamo: offrire una proposta di intrattenimento nel tempo libero”.

Il consigliere d'amministrazione della società che ha ricevuto la concessione trentennale dell'impianto, Tommaso Di Matteo, aggiunge : “Sarà un ippodromo polivalente. Un ippodromo parco che lavorerà, avrà attrazioni ed attrattive dalle otto alle due di notte”. Diversi i possibili utilizzi futuri: da luogo ricreativo quotidiano a possibile area concerti e grandi eventi, sulla scia dei celebri ippodromi di Roma e Milano, crocevia di artisti e band internazionali.

Chiuso prima per le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, poi per via della legge regionale contro la ludopatia, dal 22 maggio l'impianto sportivo di viale del Fante ospitava corse e allenamenti a porte chiuse. Tra le autorità, al taglio del nastro di sabato, saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Dopo la benedizione e apertura dei cancelli, alle 12,50 partirà la prima corsa. Sette le competizioni equestri programmate per la giornata inaugurale. Tra queste la finale Campionato Italiano Gentlemen Drivers, Grandi Premi «Città di Palermo» e Criterium Siciliano, in memoria di Biagio Lo Verde.

“Data la sua ubicazione è uno degli ippodromi più bello d'Italia – ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo delle Aquile – riapre con una competizione significativa, dotata di premi significativi. Credo sia il modo migliore per augurare alla società che gestisce il miglior successo per questo impianto che sicuramente sarà occasione di attrazione ulteriore della nostra città anche in una dimensione internazionale”.

Nel video le interviste a: Francesco Ruffo, responsabile ippico della Sipet; Tommaso Di Matteo, consigliere d'amministrazione Sipet; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.

