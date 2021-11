A Palermo torna la maratona dopo lo stop Covid, 1.300 gli iscritti: ecco i favoriti e il percorso

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna per la sua 26esima edizione la Maratona di Palermo. Quasi 1300 gli atleti al via, di cui 300 in gara per la distanza totale, un percorso in giro per la città, tra il verde della Favorita e le bellezze architettoniche del centro storico, di 42,195 km. Si partirà domenica 21 novembre alle 8.30 da viale della Libertà, tra piazza Croci e piazza Mordini.

Organizzata dall'ASD Media@ e certificata Bronze dalla Fidal, la maratona è stata presentata alla stampa questa mattina (17 novembre), a Villa Niscemi. Presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia; il presidente della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia; il capo segreteria dell'assessore regionale al Turismo Messina, Raoul Russo; il responsabile Sicilia di UniCredit Italia, Salvatore Malandrino; vice presidente di Confcommercio, Fabio Gioia; il consulente marketing della Maratona di Palermo, Vincenzo Alaimo.

La camminata ludico-motoria, quest'anno, sarà dedicata alle vittime della strada, in occasione della giornata mondiale organizzata dall'Onu. “Abbiamo ritenuto importante legare la Maratona di Palermo ad una giornata di memoria - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - e, quindi, di impegno civile riconosciuta a livello internazionale. Lo sport dev'essere veicolo di messaggi positivi e, dunque, di crescita culturale. Riflettere insieme sul tema della sicurezza è un modo per rispettare se stessi e gli altri in una comunità che difende il diritto alla vita”.

In strada la sfida sarà tutta in casa Kenia. Due gli atleti favoriti, entrambi keniani: Kiura Denis Mugendi e Waithira Simon Mwangi. Mugendi nelle ultime settimane si è allenato con il vincitore della Venicemarathon, Anderson Seroi, e vanta tre maratone corse tutte in Cina con un personale di 2h13'34. N L'altro keniano in gara, Mwangi, è invece alla sua prima maratona. Domenica, scorsa, sempre a Ravenna ha fatto da pacemaker per 25 km al suo connazionale Kiura. Tornerà a correre la maratona Mohamed Idrissi, marocchino di Menfi.

In gara anche il palermitano Massimo Buccafusca. Tra le donne la britannica Jemima Farley, Maria Giangreco e Matilde Rallo, queste ultime due outsider made in Sicily.

Nella mezza maratona, le donne favorite del pronostico sono invece Annalisa Di Carlo reduce dalla vittoria, con ottimo crono, alla Palermo Half Marathon dello scorso ottobre e Simona Sorvillo, della Trinacria Palermo, vincitrice quest'anno della mezza di Cefalù. Occhio anche alla palermitana Simona Nicholson. Tra gli uomini potrebbe scrivere il suo nome nel prestigioso albo d'oro Michele Geraci. In gara ci saranno anche gli ultramaratoneti Salvatore Piccione, che colleziona più di 250 maratone corse nella sua carriera, e Michele D'Errico, più volte campione italiano di categoria nelle lunghe distanze.

Sport, agonismo, cultura ma anche prevenzione: presso l’expo di piazza Castelnuovo, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 novembre, sarà attivo il servizio di vaccinazione anti-covid dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6. Il siero Pfizer, sia nella prima che nella seconda dose, sarà iniettato a chi lo desidererà senza prenotazione e con il rilascio immediato del green pass.

