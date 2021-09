Stadio delle Palme Palermo: 2 giorni di chiusura prima della finale Argento su pista

Aspettando la Finale Argento del Campionato di Società Assoluto su pista, lo stadio delle Palme – Vito Schifani si accinge ad un veloce “ritocco” per ospitare al meglio la manifestazione, in programma sabato 18 e domenica 19.

Per l’occasione l’impianto di viale del Fante, rimarrà chiuso oggi e domani per restyling, per consentire tra l’altro, il ripristino delle corsie, interventi voluti e pianificati dall’amministrazione comunale, d’intesa con l’organizzazione. In azione da giorni e per tutta la prossima settimana anche gli operai della RAP.

Organizzatori e istituzioni insieme per preparare al meglio uno tra i più importanti eventi di atletica leggera a livello nazionale. Finale Argento seconda solo alla finale Oro chiamata ad assegnare gli scudetti societari. Ultima settimana intensa, tra piccoli restyling, logistica e protocolli anti – Covid da predisporre, un lavoro impegnativo e di responsabilità per gli organizzatori dell’ASD Media@.

Evento d’eccezione (che fa il paio con la Finale Oro disputata sempre a Palermo nel lontano 2007) e che arriva a pochi mesi dalla nomina di Salvatore Gebbia a presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia, comitato isolano che si rimette in moto nel migliore dei modi dopo il lungo periodo di commissariamento.

