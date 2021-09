ITF Città di Palermo: ottimo esordio per la diciassettenne Anastasia Abbagnato

Anche oggi una giornata condizionata dalla pioggia al Ct Palermo, teatro della VII edizione del Torneo Internazionale Itf junior grado 3 Città di Palermo in programma sui campi di viale del Fante fino a sabato 11 settembre.

I primi match sono iniziati a partire dalle 13, con ben 4 ore di ritardo rispetto al programma stilato ieri sera dal Supervisor Riccardo De Biase. Parte col piede giusto la diciassettenne tennista del Ct Palermo Anastasia Abbagnato vittoriosa in due parziali sulla connazionale Emma Pennè. Per lei, mercoledì 8 settembre, la romana Francesca Pace che si è imposta in tre set sulla bulgara Yaneva.

Prosegue la marcia della qualificata piemontese Emma Rizzetto la quale a sorpresa ha sconfitto la quinta testa di serie a Palermo, vale a dire la finlandese Stella Remander.

Nel tabellone maschile, inizia nel migliore dei modi il piemontese Lorenzo Ferri, seconda testa di serie, che si allena presso la Piatti Tennis Center, il quale ha superato 6-3 6-2 Lorenzo Carboni, fresco campione italiano under 16. Approda al 2° turno anche Daniel Bagnolini, nativo di Cervia, quarta testa di serie, che ha battuto il finlandese Eric Biggs. Saluta il torneo di Palermo la terza testa di serie Filippo Romano sconfitto dall’elvetico Nicolas Kobelt.

Nel pomeriggio toccherà alla prima testa di serie del tabellone, il campano Mariano Tammaro che sarà opposto alla wild card Jacopo Bilardo. Sempre nel tardo pomeriggio sarà il turno, nel singolare femminile, delle due palermitane del TC2 Chiara Davì e Gaia Greco. Mercoledì 8 settembre si giocheranno gli incontri degli ottavi di finale.

