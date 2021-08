Palermo-Montecarlo, Arca Sgr si aggiudica la line honours della gara

La line honours della Palermo-Montecarlo è del Maxi di 100 piedi Arca SGR di Guido e Adalberto Miani, skipper Furio Benussi, che ha tagliato il traguardo di Montecarlo alle 23.03 di ieri sera chiudendo la regata con il tempo di 59 ore, 3 minuti e 8 secondi.

Arca SGR, un progetto del 2003 vincitore della celebre Sydney-Hobart che per l’occasione poteva contare a bordo su affermati velisti come Lorenzo Bressani, Vittorio Bissaro, Stefano Spangaro, Andrea Caracci, Andrea Ballico e Nicholas Brezzi, si aggiudica il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.

La barca del Fast and Furio Sailing Team ha preceduto sul traguardo del Principato di Monaco Pendragon VI del Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini arrivata alle 2,20 del mattino. Arca così si aggiudica il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita per la vittoria in tempo reale, ma non riesce a battere il record di percorrenza della regata, stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2, che resiste con il tempo di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.

Per calcolare il vincitore della regata in tempo compensato, e quindi a chi andrà il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, occorrerà attendere l'arrivo di tutti i partecipanti.

