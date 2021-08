Palermo-Montecarlo, Arca del Fast and Furio Sailing Team al comando a metà gara

La flotta della 16^ edizione della regata internazionale d'altura Palermo-Montecarlo ha superato metà percorso delle circa 500 miglia che separano il Golfo di Mondello dal Principato.

Al comando al momento c'è Arca del Fast and Furio Sailing Team, armato da Guido e Adalberto Miani dello Yacht Club de Monaco (skipper Furio Benussi, a bordo Nicholas Brezzi di Luna Rossa, Lorenzo Bressani e Vittorio Bissaro), seguito da Pendragon VI del Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini.

Le due barche favorite per la vittoria in tempo reale nelle ultime miglia si sono scambiate più volte la prima posizione prima di arrivare al cancello di Porto Cervo, poi Arca ha preso il largo. In terza posizione gli inglesi di Aragon.

Quasi tutta l'intera flotta ha già passato le Bocche di Bonifacio e ha iniziato a dividersi in due gruppi fra chi ha scelto di lasciarsi la Corsica a destra o a sinistra, per poi puntare la prua sul Principato di Monaco dove è previsto l'arrivo nelle prime ore di domani.

