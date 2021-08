Palermo-Montecarlo, barche al largo dopo la prima notte di navigazione: i favoriti

Ha preso il via la 16ma edizione della Palermo-Montecarlo, la regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda.

Due su tutti i favoriti: Arca SGR del Fast and Furio Sailing Team, armato per l’occasione da Guido e Adalberto Miani dello YC de Monaco (skipper Furio Benussi, a bordo Nicholas Brezzi di Luna Rossa, Lorenzo Bressani e Vittorio Bissaro), e Pendragon VI del Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini.

Puntano a raggiungere in meno di due giorni, vento permettendo (in Mediterraneo c’è un regime di alta pressione), per aggiudicarsi il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita per la vittoria in tempo reale e battere il record di percorrenza della regata stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2 con il tempo di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.

Delle 54 barche iscritte in 48 si sono presentate sulla linea di partenza. Tra maxi yacht, multiscafi e monoscafi con certificato di stazza ORC e IRC. Come prevedibile il Maxi Arca SGR, è stato subito primo alla boa di disimpegno e si è dimostrato già in rotta verso le Bocche di Bonifacio con un buon margine sul resto della flotta. Da segnalare il ritiro di S.h.a.d.o.

