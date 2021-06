Spot Formula 1 a Palermo, Red Bull ancora protagonista: folla di appassionati al Foro Italico

Dopo aver sfrecciato in corso Vittorio Emanuele e a Mondello, la monoposto di Formula 1 Red Bull Racing è ancora protagonista a Palermo e fa tappa al Foro Italico.

Anche oggi la città è stata trasformata in un set pubblicitario, con lo spot che ha toccato diversi luoghi del centro, tra cui i Quattro Canti e proprio la zona del Foro Italico. Tanti gli appassionati e i curiosi che si sono recati sul posto per assistere alle accelerate della monoposto austriaca e che hanno ripreso la scena con i loro smartphone.

A causa delle riprese la Ztl è sospesa dalle ore 8 fino alle 13. In città il traffico è andato totalmente in tilt: lunghissime code si sono formate in via Roma e nella zona di piazza Indipendenza. L’asse centrale dalla stazione in via Cavour a doppia corsia non è riuscita a contenere la mole di traffico che si riversa quotidianamente nella strada da via Messina Marine alla Cala.

