A Palermo una tappa del Next Gen di Tennis: è stata un successo nonostante la zona rossa

Una tappa del Next Gen di tennis in piena zona rossa a Palermo. Un’impresa che però è andata a buon fine.

Al Tc3 di Palermo sono ancora in corso semifinali e finali del Next Gen per under 12 e 10, una tappa importante ma che ha impegnato molto gli organizzatori, considerate le tante restrizioni: “Non è stato affatto facile – dice Francesco Carollo, direttore del Tc3 di Palermo – però ce l’abbiamo fatta. La zona rossa ovviamente non ci agevola però grazie alla comprensione dei genitori e ad un lavoro certosino siamo riusciti a far divertire i nostri piccoli campioni”.

