L'appello del pugile palermitano Pino Leto guarito dal Covid: "Sono stato 45 giorni in ospedale, state attenti"

"Pur stando attentissimo mi sono ammalato di Covid, non fate assembramenti, state attenti, è una malattia che uccide e io sono arrivato in ospedale moribondo". Così Pino Leto, otto volte campione italiano di boxe, in un video inviato al gruppo Facebook "Bici e Solidarietà" ha raccontato la sua terribile esperienza.

"I medici mi hanno tirato per i capelli, anzi per la cute dei capelli visto che non ne ho - ha detto ironicamente l'ex campione palermitano, che oggi ha 64 anni - Io sono stato 45 giorni in ospedale, adesso continuo la cura a casa. Quindi attenzione, non siate superficiali, perchè potreste pentirvene".

