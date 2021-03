Coronavirus, il mondo dello sport in piazza a Palermo: "Siamo stati abbandonati"

Il mondo dello sport ha protestato oggi, a piazza Verdi, a Palermo, evidenziando le difficoltà dei collaboratori sportivi siciliani. Il Gruppo Spontaneo Collaboratori Sportivi Sicilia insieme ai rappresentanti anche del mondo delle ASD sono stato costretti a chiudere i centri sportivi, le palestre, le scuole di danza.

Come collaboratori sportivi denuncia un una nota "il Gruppo Spontaneo Collaboratori Sportivi Sicilia hanno percepito i bonus ed i ristori del ministero dello sport e di sport e salute. Le loro ASD hanno percepito, per affrontare i costi di sanificazioni, termoscanner, colonnine igienizzanti e i costi dei contratti di locazione, i ristori a fondo perduto del ministero dello sport e di sport e salute".

"Poco prima della caduta del Governo Conte il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva approntato tutto ci che serviva per far avere ciò che serviva per far avere i bonus e il fondo perduto per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, si aspettava solo il decreto ristori 5 - dicono -. Ad oggi ad un mese dall’insediamento del nuovo governo Draghi e del nuovo Consiglio dei Ministri i collaboratori Sportivi Sicilia, rappresentati dai loro Portavoce Mara Fasulo e Giorgio Piazza lamentano il silenzio da parte del governo stesso nei confronti della categoria. A peggiorare la situazione non è stato previsto nell’asset del governo la mancanza della figura del Ministro dello Sport, né di un Sottosegretario e e non si comprende nemmeno chi ha la delega allo sport".

Gli intervistati: Giorgio Piazzs Asd Kamarat, Mara Fasulo Arte e Passione, Cisco Orlando presidente comitato nazionale gli angeli per la salvezza e Domenico Lo Tartaro Dynamic sicilian wrestling

Video di Piero Longo

