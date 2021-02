Palermo Ladies Open, il Country scalda i motori in vista del torneo di tennis di luglio

Work in progress e Palermo Ladies Open che scalda i motori in vista di luglio. Adesso c’è la data per il torneo di tennis più prestigioso in Sicilia.

Come ha annunciato il direttore del torneo, Oliviero Palma, il Palermo Ladies Open si svolgerà al Country Time Club dal 17 al 25 luglio: “Stiamo lavorando intensamente – dice Palma – gli abbonamenti li stiamo vendendo e la gente ha davvero voglia di tennis e libertà. Sarà una settimana di grande sport, sperando che l’emergenza sanitaria sia alle spalle”.

