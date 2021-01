Tennis a Palermo, Tc Kalaja: "Non solo sport, insegniamo i valori del rispetto e della socialità"

Acqua dei Corsari, alle spalle del quartiere Brancaccio, zona di periferia di Palermo. In questo comprensorio nasce uno dei circoli tennistici più frequentati della città, il Tc Kalaja. Un’oasi che “accarezza” il mare e che regala gioie a tanti bambini. Sì, perché uno degli obiettivi di questo circolo è proprio quello di regalare un sorriso a tanti bambini che vogliono iniziare a giocare a tennis.

Il tennis che quindi ha l’obiettivo di diventare anche sport di educazione per tanti bambini di periferia. Il circolo è a conduzione familiare. Giuseppe D’Amico è il presidente che si avvale della collaborazione dei figli Michele e Ignazio, entrambi classificati 2.4, che si occupano rispettivamente della Scuola Tennis e dell’agonistica. In totale sono 70 gli allievi iscritti che svolgono anche una parte atletica.

Brancaccio storicamente è un quartiere nel quale è sempre stato il calcio a recitare la parte del leone tra i bambini, ma la passione e l’amore sconfinato verso il tennis da parte della famiglia D’Amico ha in parte invertito il trend.

“La nostra è una bella realtà che esiste dal 1985 e via via è progressivamente cresciuta, da due, siamo passati a otto campi – spiega il presidente del circolo palermitano Giuseppe D’Amico – siamo sempre stati sensibili alle esigenze del territorio, recandoci di persona nei quartieri poveri Sperone e Brancaccio. In questi anni, abbiamo fatto molta promozione del tennis nelle scuole, portando i giovani talenti del quartiere dentro la nostra struttura, dando loro le basi. Cerchiamo di inculcare i valori del rispetto e della socialità. Alcuni di essi hanno ottenuto buoni risultati e non solo a livello regionale”.

