Giro d'Italia a Palermo, via Libertà senza i cordoli: le modifiche al traffico

Tutto pronto per il 103esimo Giro d'Italia e, dunque, a Palermo, ci si attrezza anche per modificare il traffico veicolare, giacché la gara coinvolgerà alcune strade della città. Con un'ordinanza dirigenziale "si invita la popolazione nel giorno 3 ottobre 2020, ad un uso estremamente moderato del veicolo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico e dei veicoli a due ruote”.

Viene anche prevista la sospensione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8 alle ore 17, e comunque fino a cessate esigenze, lungo tutto il percorso della competizione. Le deviazioni, da compiere per non entrare nel circuito, si effettueranno in corrispondenza delle traverse ritenute necessarie o comunque delle ultime utili. Prestando sempre massima attenzione alla sicurezza, possono essere autorizzati prima e durante la corsa, gli attraversamenti pedonali e veicolari nei punti in cui sono presenti le forze dell'ordine. I provvedimenti sono estesi anche ai bus di linea urbani ed extraurbani.

Durante il periodo di interruzione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal transito dei corridori; i veicoli della carovana pubblicitaria dovranno percorrere il tracciato secondo lo stesso verso di percorrenza della competizione limitando la velocità al fine di garantire la pubblica incolumità.

Allo stesso modo, è vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada e non abbandonare i veicoli lungo gli assi individuati per i veicoli di emergenza.

In via Libertà, carreggiata laterale di monte, tratto compreso tra piazza Antonio Mordini e piazza Castelnuovo ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque fino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo i veicoli degli invitati e degli sponsor forniti di apposito pass rilasciato dagli Organizzatori.

Nella carreggiata laterale di mare, tratto compreso tra via Filippo Turati e piazza Francesco Crispi, invece, divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo i veicoli dell’ Organizzazione.

In via Filippo Turati divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo Nel tratto piazza Castelnuovo – via P.pe di Villafranca, divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo i veicoli dei massaggiatori.

A piazza Casteluovo, divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 19 del 27/9/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo i veicoli dei mezzi di produzione Rai.

In via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Enrico Parisi, divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 8 del 28/9/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

In piazza Francesco Crispi, chiusura al transito veicolare dalle ore 10 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020 per consentire l’allestimento dell’ Open Village, con i veicoli di supporto.

In via Alfonso Borrelli, nel tratto compreso tra piazza Francesco Crispi e via Giorgio Castriota, chiusura al transito veicolare dalle ore 10 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020 per consentire l’allestimento dell’ Open Village, con i veicoli di supporto.

Tra via Gen. C.A. Dalla Chiesa e piazza Francesco Crispi, strada senza uscita a doppio senso di marcia, a cui potranno accedere esclusivamente i residenti, dalle ore 10 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020.

I veicoli provenienti da via La Farina e da via della Liberta’ avranno l’obbligo, i primi di svoltare su via Marchese Ugo o, finchè possibile, di proseguire dritto e svoltare a destra, i secondi, finché possibile, di svoltare a destra verso via Marchese Ugo o di proseguire dritto.

A Piazza Alberico Gentili, chiusura al transito veicolare dalle ore 8 alle ore 17 del 3 ottobre 2020 e comunque sino a cessate esigenze. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 21 del 3 ottobre 2020.

