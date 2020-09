Tennis, la gioia per la vittoria dell'under 16: "Siamo una grande squadra"

Domenica 27 settembre alla Coop Tennis Livorno è arrivata un'altra grande gioia per il Ct Palermo che ha vinto il titolo italiano under 16 femminile con Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e con in panchina il maestro Alessandro Chimirri. Battuto in finale il Ct Bologna per 2-1 dopo il doppio di spareggio. Il sodalizio di viale del Fante a livello femminile ha portato a casa il titolo under 12 nel 2016, e per due volte di fila quello under 14 nel 2017 e nel 2018. E pochi giorni fa quello under 16.

"Una vittoria molto sofferta e proprio per questo speciale. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Non era facile superare avversarie competitive come Genova au quartu e in finale Bologna. Questo titolo è motivo d'orgoglio personale e per il circolo". Le parole del capitano Alessandro Chimirri con Giorgia Pedone Virginia Ferrara.

© Riproduzione riservata