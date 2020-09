Tennis, il Tc2 di Palermo si aggiudica l'under 12 femminile di Macroarea del Sud

Una grande vittoria, una grande gioia per il Tc2 che si è aggiudicato il campionato under 12 femminile di Macroarea del Sud.

In finale le ragazze del club palermitano, con il capitano Francesco Palpacelli, hanno sconfitto per 2-1 il Ct Palermo in un derby avvincente e ben giocato da entrambe le compagini.

Decisivo il doppio vinto da Alessandra Fiorillo e Giuditta Cocco 63 64. Una vittoria prestigiosa e che regala un titolo decisamente importante al Tc2.

Secondo posto invece per l’under 14 femminile che nella finale di Macroarea ha perso contro il Ct Bari per 2-0. Un risultato comunque importante per le ragazze di Fabio Cocco.

Da potenziali campionesse a chi invece il tennis lo pratica per passione e divertimento. A Messina è andata in scena un’importante tappa di un torneo tpra con più di 150 iscritti, numero sicuramente notevole considerata l’emergenza covid. “Un grande successo - ha detto Maurizio Costa, coordinatore regionale tpra - la Sicilia si conferma innamorata del tennis”.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata