Tennis, parte il Torneo Internazionale Itf junior città di Palermo: in campo i migliori 2004 e 2005 in Italia

Hanno preso il via questa mattina sui campi del Ct Palermo i match della VI edizione del Torneo Internazionale Itf junior città di Palermo. In campo i migliori 2004 e 2005 in Italia.

"Grandissima soddisfazione per essere riusciti a mettere in piedi in questo anno particolare una manifestazione arrivata alla sua sesta edizione, per noi di grande prestigio", dice il maestro Alessandro Chimirri.

A partire dalle 9, ben 16 incontri di tabellone maschile ed altrettanti di tabellone femminile. Nel pomeriggio prenderanno invece il via i doppi. Buono l'esordio per la prima testa di serie del tabellone femminile Giorgia Pedone tesserata per il Ct Palermo.

"Sui nostri tabelloni passeranno nomi che torneranno in futuro", aggiunge il maestro. Sui campi del Ct Palermo, infatti, saranno presenti diversi campioni italiani individuali; si tratta del palermitano del Country Time Club Federico Cinà campione di doppio e finalista nel singolo under 13, della toscana Noemi Basiletti campionessa italiana under 14, del romano Nicolò Ciavarella e della pesarese Federica Urgesi, “tricolori” ai campionati under 16.

"Felice di giocare anche quest'anno un torneo così importante", dice la giovane Anastasia Abbagnato. "Nei prossimi giorni sarà molto dura - racconta Giorgia Pedone - ma sono pronta ad affrontarli".

Presenti a Palermo, il tecnico federale Vincenzo Izzo e lo storico coach di Filippo Volandri, il toscano Fabrizio Fanucci, che in questo torneo segue i giocatori Paolo Rosati e Marco Migliorati.

