Serata di presentazione in casa Telimar a Palermo in vista della prossima stagione di pallanuoto in A1.

La compagine palermitana si appresta quindi ad affrontare il campionato di massima serie. Applausi e tanta soddisfazione da parte della dirigenza del Telimar per quella che dovrà essere una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. In questo video di Marco Gullà alcuni stralci della serata andata in scena ieri presso il circolo dell’Addaura.

© Riproduzione riservata