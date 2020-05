Circoli di tennis riaperti in Sicilia, il presidente del Ct Palermo: "È una grande giornata"

Pronti, partenza, via. Giornata di grandi emozioni per il tennis siciliano, i circoli sportivi tra ieri e oggi hanno infatti riaperto al pubblico. La parola d’ordine è cautela, ma sicuramente in molti stanno già fremendo per tornare a calcare un campo da tennis.

“Noi sanifichiamo quotidianamente tutti gli ambienti – dice Manlio Morgana, presidente del Ct Palermo – siamo molto scrupolosi. Oggi è certamente una grande giornata, siamo contenti e adesso speriamo gradualmente di tornare alla normalità”.

Circoli riaperti grazie anche all’impegno costante della Fit Sicilia e del presidente Gabriele Palpacelli che ha più volte sollecitato il governo regionale affinchè riaprisse i circoli siciliani.

“Sognavo la notte di giocare a tennis – dice un socio del Ct Palermo – per me oggi è un ritorno alla libertà”.

