Coronavirus, il Palermo prosegue l'allenamento in casa: "Ci manca il campo"

Cyclette, lavoro fisico e tanta voglia di tornare il prima possibile in campo.

Il Palermo prosegue, tra le mura domestiche, la preparazione in vista della ripresa del campionato.

“Stiamo eseguendo degli esercizi di forza – dice il preparatore atletico Marco Petrucci a gds.it – stiamo anche facendo un lavoro di resistenza. Ogni giorno ai ragazzi mando un video tutorial per svolgere gli esercizi in casa. È tutto un lavoro diverso ovviamente ma stiamo cercando di non perdere così la condizione. Quando si saprà la data della ripresa ci vorrà una sorta di mini-ritiro per tornare ad una condizione ottimale. Ci manca il campo, manca a tutti”.

Video di Marco Gullà.

© Riproduzione riservata