"Torneremo a nuotare": il video-messaggio dei giovani atleti de Il Sottomarino

"Torneremo a nuotare. Andrà tutto bene". Questo il messaggio che oggi 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, che hanno voluto inviare i giovani atleti dell'associazione il Sottomarino, classificati primi nel campionato regionale di società Fisdir e terzi in quello Finp, Federazione nazionale sport paralimpico.

Un video-messaggio fatto di speranza, quello realizzato dall'associazione e inviato alla redazione di Gds.it (redazioneweb@gds.it), in un momento difficile per l'Italia chiamata a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Con i loro sorrisi e la loro voglia di tornare in vasca, i ragazzi non si fermano neanche a distanza.

Da anni l'associazione si occupa, giorno dopo giorno, di sviluppare abilità sportive per le neuro diversità, attraverso la scuola nuoto per disabili con disturbi intellettivi relazionali e autismo e con disabilità fisica.

"Favorendo la pratica sportiva sia agonistica che dilettantistica, nonché la diffusione dello sport e in

particolare delle attività natatorie, il metodo da noi adottato, si pone come obiettivo il passaggio dal

trattamento delle disabilità allo sviluppo delle abilità. Un cuore che illumina gli abissi, questa la nostra missione, mettere il cuore in ciò che facciamo CONSAPEVOLI OGNI GIORNO", dice il tecnico dell’associazione Il Sottomarino Tiziana Siragusa.

