Tennis, il Ct Palermo vince all'esordio: battuto Ct Trento per 4-2

Primo successo per il Ct Palermo nel campionato maschile di serie A2 che ha preso il via oggi. I ragazzi guidati dal maestro Davide Cocco hanno sconfitto in casa per 4-2 il Ct Trento.

Grandi protagonisti il ventinovenne Claudio Fortuna e il giovanissimo Gabriele Piraino, finalista sabato ai campionati assoluti siciliani a Taormina. Sia Piraino che Fortuna hanno vinto singolo e doppio.

Fortuna b. Pecoraro 64 62

Margaroli b. Endrizzi 60 61

Piraino b. Candioli 64 63

Boluda Purkiss b. Giacalone 36 62 64

Fortuna - Piraino b. Candioli - Fondriest 61 75

Pecoraro - Boluda Purkiss b. Giacalone - Margaroli 62 16 10-7

Domenica 13 ottobre trasferta a Brindisi.

