Canottaggio e corsa, a Mondello le gare regionali di Coastal Rowing

Sono oltre 100 gli atleti che hanno preso parte oggi a Mondello al campionato regionale Coastal Rowing. Ad ospitare l'evento il Club Canottieri Roggero di Lauria in collaborazione con la Canottieri Mondello e il Telimar.

Gli atleti hanno percorso un breve tratto sulla sabbia di corsa per poi salire, nel più breve tempo possibile, sull'imbarcazione. Si è passati quindi ad uno slalom tra le boe di delimitazione del campo gare per tornare sulla spiaggia e tagliare il traguardo in corsa. In gara una decina di circoli provenienti da tutta l'Isola.

