Tennis, ITF under 18 a Palermo: tutto pronto per le due finali

Si sono delineate le finali di singolare maschile e femminile del 5° torneo itf junior grado 3 città di Palermo sui campi in terra rossa del Ct Palermo. La testa di serie numero 1 l’ungherese Peter Sallay classe 2001 ha infranto i sogni di gloria del mancino della Rome Tennis Academy( il circolo nel quale si allena Matteo Berrettini) Matteo Gigante il quale dopo aver vinto il primo set al tiebreak e perso il secondo sempre al tiebreak, ha ceduto di schianto nel terzo set, parziale nel quale il magiaro non ha lasciato nemmeno un gioco al capitolino.

A Palermo arriva la quarta finale stagionale per Sallay dopo quella vinta a Nairobi e quelle perse a Budapest e Doha.

A sfidare Sallay sarà la seconda testa di serie il polacco Mikolaj Lorens. Il tennista nativo di Cracovia ha superato col punteggio di 64 63 la resistenza dello svizzero Sami Ben Ardennibi. Lorens conferma il suo buono stato di forma come testimonia la finale della settimana scorsa al torneo itf junior grado 2 del Cairo in Egitto.

Nel tabellone femminile a raggiungere la finale sono state la marchigiana Sofia Rocchetti sesta testa di serie e la viennese seconda testa di serie Elena Karner. La tennista nativa di Jesi, alla sua prima finale stagionale, ha sconfitto sul campo numero 2 col punteggio di 63 64 la rumena Ioana Zvonaru. Per lei un’altra prestazione convincente della settimana al Ct Palermo.

La viennese Elena Karner invece in Sicilia conquista la quarta finale del 2018, il bilancio è di una vittoria e di tre sconfitte.

Nel doppio femminile, vittoria delle azzurre Arianna Zucchini e Jennifer Ruggeri le quali hanno sconfitto al super tiebreak Tea Lukic e Victoria Jimenez. Sono in campo per la finale del doppio maschile il messinese Giorgio Tabacco e il romano Matteo Gigante i quali sono opposti ad Alberto Orso e al belga Romain Faucon. Domenica 14 settembre a partire dalle 9.30 finale femminile; a seguire quella maschile. Subito dopo la cerimonia di premiazione.

