Palermo Ladies Open, le iniziative organizzate dalla Fit

Dal Kit Day in programma ieri ad una giornata intera dedicata al tennis in carrozzina. Sono tante e svariate le iniziative della Fit Sicilia che ha organizzato in occasione del 30esimo Palermo Ladies Open che si sta svolgendo al Country di Palermo. Oggi è in programma anche un incontro tra i giovani tennisti dei vari circoli di Palermo e la numero 5 al mondo Kiki Bertens che oggi pomeriggio al Country inizierà ad allenarsi in vista dell’esordio nel torneo.

“Siamo davvero soddisfatti e contenti per tutte queste iniziative – dice Gabriele Palpacelli, presidente Fit Sicilia – un modo per far crescere e far divertire al contempo tutti i nostri giovani tesserati”.

