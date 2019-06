"Diventare come Tony Cairoli": il sogno del palermitano Gennaro, promessa del motocross

Il suo idolo non è né Cristiano Ronaldo né Federer, bensì Tony Cairoli, il nove volte campione del mondo di motocross. Gennaro Utech, palermitano, ha 10 anni ed è già a buon punto per diventare un potenziale campione di motocross ed enduro.

Nella sua breve carriera ha già un ricco palmares, campione Regionale (Sicilia) di Minienduro, categoria debuttanti ed anche il Campionato Regionale (Sicilia) di EnduroSprint, ma anche campione nazionale di enduro, che a soli 9 anni, lo ha portato a divenire P.I.N. Maglia Azzurra (Pilota di Interesse Nazionale).

Insomma il piccolo Gennaro Utech ha già un futuro importante davanti: “Sogno di diventare sempre più bravo ed eguagliare il mio mito Tony Cairoli. Per fare questo sport non devi avere paure – dice Gennaro Utech – ma coraggio e determinazione, non devi mollare mai”.

Gennaro ha iniziato a fare motocross grazie alla collaborazione del padre che per anni ha gareggiato e adesso ha aperto una scuola proprio per far allenare il figlio ma anche altri giovani che vogliono intraprendere questo sport: “Ci vogliono molti sacrifici, soprattutto economici – dice Guglielmo Utech – ma quando vedi tuo figlio correre e vincere, dimentichi tutto”.

