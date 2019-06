Trofeo Mercadante a Palermo, vincono la lettone Kargina e il britannico Pow

Va in archivio al Ct Palermo il 1° Trofeo Antonino Marcadante, prova under 14 maschile e femminile di categoria 1 del circuito tennis europe, tra i tornei più importanti in Italia e in Europa.

La prima finale svolta sul campo centrale, davanti ad un folto pubblico, ha visto il successo della lettone Valerjia Kargina, classe 2006 che si è imposta col punteggio di 63 26 64 a spese della britannica Ranah Stoiber. Il match ha avuto una durata complessiva di due ore e trenta minuti ed è stato ricco di spunti di indubbio valore tecnico.

Per la tennista lettone è il primo successo a livello tennis europe. “Alla vigilia del torneo non mi sarei mai aspettata di vincere – spiega la Kargina – era una prova di assoluto valore con antagoniste molto quotate. La settimana in Sicilia è stata meravigliosa, il club stupendo e la gente molto calorosa”.

Subito dopo è stato il turno della finale maschile che è andata appannaggio del talentuoso mancino britannico Luca Pow nativo di Birmingham numero due del tabellone e numero 10 del ranking europeo under 14 che si è imposto 61 16 61 sul giapponese Lennon Jones.

“Era il mio secondo torneo in Italia – spiega il vincitore che dichiara di avere come modello tennistico Rafa Nadal– al Ct Palermo sono stato bene e soprattutto ho apprezzato molto il giro turistico fatto martedì pomeriggio, dove ho avuto modo di vedere le bellezze della vostra città”.

“Abbiamo subito pensato – ha detto Manlio Morgana – di intitolare il torneo ad una persona dai grandi valori umani come Antonino Mercadante che tanto ha fatto per il nostro sodalizio e per il tennis in generale. Nel 2019 confidiamo in un maggiore aiuto da parte delle istituzioni. Ringrazio gli sponsor privati per averci supportato”.

Intervista a Manlio Morgana, presidente Ct

