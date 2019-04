Delio Rossi: "Due giorni sono pochi per dire come sta la squadra"

Vuole fare bene e presto Delio Rossi. Lo ha detto lui stesso durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Livorno, dove il tecnico farà il suo nuovo esordio sulla panchina rosanero dopo avere preso il posto dell'esonerato Roberto Stellone.

"Due giorni sono pochi per dire come sta la squadra - dice Rossi - ho avuto da parte di tutti la massima disponibilità, ma in questo momento sono io che devo mettermi a disposizione dei giocatori per cercare di dargli una mano".

