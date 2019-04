A Castelvetrano la nona edizione del Torneo della Legalità: "Dedicato ai giovani"

Nona edizione per il Torneo della Legalità, in memoria di Antonio Zanda e in programma sabato 11 maggio a Castelvetrano. La manifestazione, organizzata dall’Associazione sportiva Civitas di Castelvetrano, di cui Conad Sicilia è main sponsor, ha l’obiettivo di promuovere attraverso lo sport, la cultura della legalità tra i più giovani.

Questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione del torneo calcistico, nella sede palermitana dell’Agenzia Italpress, sono intervenuti Giovanni Anania, direttore marketing di Conad Sicilia, Raimondo Cerami,commissario straordinario del LCC di Trapani, Francesco Messina, socio e membro del cda di Conad Sicilia e Salvatore Roccolino, presidente dell’A.s. Civitas Castelvetrano.

“La nostra associazione è riuscita a trasformare la passione per il calcio in un impegno sociale, attivo su un territorio difficile come quello di Castelvetrano. La manifestazione è rivolta soprattutto al futuro della nostra società, i giovani, perché imparino attraverso lo sport, il rispetto per l’altro e le regole del vivere comune, a tutto vantaggio degli interessi collettivi” ha dichiarato Roccolino.

Nel video Salvatore Roccolino, presidente Ais Civitas Castelvetrano, e Francesco Messina, vicepresidente nazionale Ainc Conad

