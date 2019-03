Domenica di sport a Palermo, c'è la StraPapà: il video della manifestazione podistica

Si è svolta a Palermo la manifestazione sportiva "Strapalermo corri - StraPapà 2019" e per la prima volta a gareggiare anche due giovani papà disabili. Dario Bartolotta e Salvatore Campanella, entrambi paralizzati agli arti inferiori in seguito a incidenti sul lavoro, hanno gareggiato indossando l’esoscheletro Rewalk Argo: un robot progettato per restituire a persone con gravi lesioni spinali la possibilità di alzarsi in piedi e tornare a camminare.

"Questo particolare tipo di robot è il prodotto di una delle attività di ricerca del Centro Protesi di Vigorso di Budrio dell’Inail", dichiara Michelangelo Ingrassia, Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo. Bartolotta e Campanella "con il loro impegno", conclude Ingrassia, "non solo evidenziano il ruolo strategico dell’Istituto nel campo della ricerca ma dimostrano anche l’importanza e la necessità del reinserimento anche sociale, e non solo lavorativo, dei disabili da lavoro".

