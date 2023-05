Sicilia Donna, Anna Brighina: una vita dedicata alla formazione degli studenti

Anna Brighina, una vita spesa per la formazione. Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia la prima manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario della Sicilia, che ha coinvolto migliaia di studenti.

Ha avuto un percorso di successo. Ha avuto difficoltà, da donna, nel raggiungere i risultati che poi lei ha ottenuto?

«Nessuna difficoltà in quanto donna! Penso che noi donne siamo altrettanto forti e determinate degli uomini, anzi lo siamo molto di più. Difficoltà come imprenditrice nel mio settore assolutamente sì! Mille impedimenti, mille bastoni tra le ruote, questo sempre!!! Più impedimenti, più successo!».

Ci sono degli episodi professionali simpatici in cui l'attestato di stima è arrivato quando meno se lo aspettava?

«Totalmente inaspettata è arrivata nel 2007 la targa in argento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della V Edizione di OrientaSicilia. Primo Premio di Rappresentanza che ha aperto la strada alle successive Medaglie conferite per tutti gli Eventi ASTER!».

La carriera ha comportato sacrifici e rinunce. C'è qualcosa che non rifarebbe?

«I miei ritmi di lavoro, soprattutto a ridosso degli Eventi di Orientamento ASTER, sono molto impegnativi, qualche rinuncia l’ho dovuta fare ma senza nessun rimpianto. Rifarei tutto!».

Parliamo della famiglia. Come sono stati affrontati i periodi più complessi dal punto di vista lavorativo?

«La famiglia mi ha sempre assecondata in tutto, senza farmi mai pesare i miei ritmi lavorativi sostenuti. Per mia figlia sono stata un esempio: ha studiato sempre senza nessun tentennamento, si è laureata in Economia Aziendale a Verona entro i tempi con 110 e lode e ha iniziato a lavorare subito!».

Quanto pensa sia importante la sua famiglia nella sua vita e nel suo percorso professionale?

«La mia famiglia nella mia vita è sempre stata fondamentale. Credo nel valore determinante che ha la famiglia in generale, per me è stata ed è tutt’ora fondamentale! Ha sempre fatto il tifo per me e mi ha sempre sostenuta!».

Oggi lei riveste un ruolo prestigioso. È un'altra importante sfida...

«Il mio ruolo è molto prestigioso perché lavoro con le più importanti Università e Accademie di Italia e anche estere. Con le più importanti Istituzioni legate al mondo della Formazione dei giovani. Ma il lato più bello del mio lavoro è poter aiutare i ragazzi a scegliere con consapevolezza quali studi intraprendere dopo il diploma: studiare e progettare nuove strategie e occasioni di orientamento, questa è e resterà sempre la mia più importante sfida!».

Il settore della formazione è estremamente delicato. Quali le prossime sfide?

«Il progetto di Orientamento ASTER che è nato in Sicilia l’ho portato con successo già in Sardegna, in Calabria, in Lazio, in Puglia e in Lombardia. Prossima sfida? Portarlo in altre Regioni!».

Cosa la gratifica di più nel suo impegno quotidiano?

«Riuscire a perfezionare il mio lavoro curandone anche il più piccolo dettaglio».

Ritiene che fare carriera oggi per una donna sia più semplice di qualche anno fa?

«Assolutamente no! Almeno nel mio campo».

Parliamo del privato. Quali le sue passioni?

«In primis la cucina, dicono che sono una brava cuoca! Cucinare riesce a non farmi pensare ad altro! Preparare pranzi e cene per gli amici resta sempre una mia grande passione! Amo passare il tempo libero con il mio cane, un bellissimo Rottweiler di nome Thyago: passeggiare in aperta campagna con il proprio cane rinfranca il corpo e la mente».

Quanto riesce a dedicare al tempo libero?

«Uno dei lati positivi del libero professionista dovrebbe essere quello di gestirsi il proprio tempo lavorativo senza dover rendere conto a nessuno. In realtà siamo i più schiavi di tutti perché siamo schiavi delle nostre responsabilità… Non finiamo mai di lavorare... Il mio tempo libero si è andato sempre più riducendo negli ultimi anni. Ma di sicuro quel che mi sono potuta ritagliare è stato intenso e speso al meglio».

Infine, un consiglio alle giovani donne che vogliono fare carriera nel suo settore...

«Non farsi mai intimidire dai competitor, andare dritto verso gli obiettivi impegnandosi sempre di più per raggiungere i più alti standard lavorativi».

Da 21 anni orientamento in tutta Italia

L’Associazione ASTER opera da 21 anni nel settore dell’orientamento con interventi specifici e di altro profilo culturale dedicati agli studenti italiani che si accingono alla scelta degli studi superiori e a tutti gli attori coinvolti in questo grande processo: docenti, professionisti e famiglie. Nasce da un progetto educativo che concepisce l’orientamento come un progetto formativo a 360°, che si prende cura della persona nella sua integralità, accompagnandola in un processo di maturazione che sfoci in una scelta consapevole. ASTER ritiene che la cultura sia l’anima dell’orientamento e sulla base di questo assunto viene elaborata tutta quanta la sua attività orientativa e formativa. L’orientamento non può limitarsi a fornire le informazioni necessarie per individuare i percorsi universitari che assicurino le migliori opportunità occupazionali e ad aiutare ogni studente a prendere consapevolezza delle proprie attitudini. Tutto ciò evidentemente è necessario ma non sufficiente. La scelta della professione implica una profonda conoscenza di se stessi, della propria umanità e della propria unicità. Soltanto così è possibile ascoltare la voce dei desideri più profondi e delle grandi passioni e ritrovare in sé la forza necessaria per realizzare il proprio progetto. La conoscenza di cui qui si parla non è propriamente oggetto di nessuna scienza, è piuttosto l’elaborazione del senso di umanità nascosto in ogni esperienza e in ogni sapere. È il frutto di una cultura autentica. Soltanto chi è colto può scegliere adeguatamente il proprio futuro. I valori fondamentali dell’Associazione ASTER e i principi teorici e filosofici che ne guidano l’azione sono stati condensati e illustrati in modo argomentativo nel prezioso testo del Prof. Vincenzo Brighina, Orientamento e Cultura, Edizioni ASTER, Palermo 2004. ASTER è convinta della necessità di configurare il processo orientativo come un percorso attraverso tappe, in ognuna delle quali è data a ciascun giovane la possibilità di meditare e riflettere, di volta in volta, su un aspetto diverso dei molteplici che concernono le loro scelte sul post diploma, le loro aspirazioni accademiche e professionali e, più in generale, le loro aspettative sulla vita futura. Per mettere in pratica questo modello di orientamento, l’Associazione ASTER ha inaugurato il Centro di Orientamento Permanente ASTER, una fucina di idee e progetti volti a fornire innumerevoli occasioni di riflessione e conoscenza di sé agli studenti delle scuole superiori siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e Lombardi che si confrontano con il passaggio cruciale dalla scuola al mondo universitario e professionale e per i professionisti del mondo della scuola che intendono approfondire la tematica dell’orientamento e mettersi al servizio della causa con competenza e profondità. Grandissimo successo riscuotono le Fiere ASTER che rappresentano un validissimo punto di riferimento per l’orientamento Italiano. Le Fiere sono un eccellente trait d’union tra una moltitudine infinita di studenti italiani, i loro docenti (quasi la totalità delle scuole delle 6 Regioni dove opera ASTER vi partecipa) e le migliori Università, Accademie Italiane ed Estere. È solo nel contesto Fiera che si può realizzare per ogni singolo ragazzo l’importante e, al contempo, necessaria «messa a confronto» delle offerte formative delle realtà presenti. In una mattinata i ragazzi hanno la possibilità di acquisire e confrontare tutte le specificità dei corsi di laurea di loro interesse, chiarirsi qualsiasi dubbio ponendo domande ad hoc ai referenti presenti di tutte le realtà di loro preferenza. La conoscenza di tutto ciò che hanno appreso in Fiera, diverrà appropriazione necessaria per far maturare in loro la «scelta» più rispondente alle personali aspettative. È importante e anche doveroso ricordare che per questa importante attività di orientamento che svolge ASTER ha ottenuto per gli Eventi del 2022 la Medaglia della Presidenza della Repubblica, altissimo riconoscimento che ASTER vanta dal 2008! Dal 2018 gli Eventi ASTER hanno ricevuto anche la Medaglia della Presidenza del Senato.

Eventi ASTER: OrientaSicilia, prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Universitario, Professionale e Scolastico organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua XXI Edizione.

OrientaSicilia - Catania, Manifestazione della Sicilia Orientale sull’Orientamento Universitario, Professionale organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua VI Edizione.

OrientaSardegna, prima Manifestazione sull’Orientamento Universitario e Professionale della Sardegna organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua XII Edizione.

OrientaCalabria, prima Manifestazione della Calabria sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua XI Edizione.

OrientaLazio, Manifestazione del Lazio sull’Orientamento Universitario, Professionale organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua VII Edizione.

OrientaPuglia, Manifestazione della Puglia sull’Orientamento Universitario, Professionale organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua VIII Edizione.

OrientaLombardia, Manifestazione della Lombardia sull’Orientamento Universitario, Professionale e Scolastico organizzata dall’Associazione ASTER, giunta alla sua V Edizione.

