Tutela dell'ambiente e spazi verdi, alunni palermitani alla Real Casina cinese

Terzo appuntamento di Panormus, la scuola adotta la città, quest’anno dedicato alla tutela dell’ambiente e degli spazi verdi. Alla Real Casina cinese questa mattina i piccoli alunni dell’istituto comprensivo Cruillas hanno trascorso diverse ore all’aria aperta, disegnando e giocando insieme. “Abbiamo portato qui tre nostre classi della scuola primaria e stiamo rappresentando dal vivo la natura e la palazzina cinese – spiega l’insegnante Giusella Iannazzo -. Il progetto del Comune, dedicato alle scuole, ha permesso agli alunni di adottare e conoscere meglio le ville e i giardini della nostra città. Siamo nel viale Ferdinandeo che da Villa Niscemi porta alla palazzina cinese e i bambini stanno lavorando divertendosi. E’ importante per loro perché stanno all’aria aperta, hanno la possibilità di conoscere la nostra città e altri bambini che partecipano allo stesso progetto”.

Nonostante il cielo nuvoloso, che prometteva pioggia, le mamme dei bambini non si sono tirate indietro e hanno portato i loro figli alle attività organizzate. “E’ una bella esperienza per loro – dice Margherita Parisi, mamma di un alunno – e oggi hanno imparato a conoscere meglio il territorio in cui vivono”. Per Chiara Gugino, “fa bene ai bambini stare all’ari aperta. Socializzano e vivono Palermo”. Luciana Capizzi sottolinea l’importanza di soddisfare la curiosità dei bambini. “Si divertono e – dice la mamma – fanno crescere la loro cultura”.

I siti adottati dalle scuole sono Casa Natura (ex scuderie reali del Parco della Favorita), Città dei Ragazzi, Giardini ornamentali della Real Casina Cinese, Giardino e viale Ferdinandeo della Real Casina Cinese, Il Patriarca (l’ulivo millenario della Favorita), Giardino delle Rose, giardini delle scuole Trinacria, Garzilli e Abba Alighieri, Giardino degli ex uffici della fabbrica chimica Arenella (scuola Giuseppe Sileno) e Giardino della Quinta casa dei Gesuiti (scuola Antonello Da Messina).

L’ultimo appuntamento di Panormus si terrà sabato 27 maggio al teatro Massimo (piazza Verdi). Durante la cerimonia di chiusura, gli alunni e le alunne delle scuole a indirizzo musicale si esibiranno sulla scalinata del teatro e, in seguito, riconsegneranno simbolicamente al sindaco Lagalla le chiavi della città

Nel video Giusella Iannazzo, insegnante istituto comprensivo Cruillas- Margherita Parisi, genitore- Chiara Gugino, genitore - Luciana Capizzi, genitore

