Taglio o piega gratuiti per le pazienti oncologiche: come aderire all'iniziativa a Palermo

Un'iniziativa di solidarietà per le pazienti che stanno affrontando o hanno appena superato una terapia oncologica. Dal Centro Amazzone di Palermo arriva un nuovo progetto per il benessere psicofisico delle donne che hanno attraversato un momento difficile della propria vita e che hanno bisogno di tornare a sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto fisico.

Per loro c'è la possibilità di avere un taglio o una piega gratis, iniziativa che il centro ha realizzato in collaborazione con la parruccheria di Francesco Cospolici in via Guglielmo Marconi, e alla quale è possibile aderire chiamando il numero 350.9765372 (dalle ore 10 alle ore 13). Il Centro Amazzone è da anni impegnato in attività che traducono la lotta al cancro in un laboratorio dell’umano, tra scienza e teatro. Anna Barbera, che guida il Centro Amazzone, definisce l’iniziativa «unica e straordinaria».

«Francesco Cospolici seguirà la paziente dal momento in cui cominciano a ricrescere i capelli, dopo la chemioterapia – spiega Anna Barbera -. L’obiettivo è quello di alleggerire la vita alle donne nel loro momento più difficile». È emozionato Francesco Cospolici quando si approccia alle donne del centro, anche se da tanti anni si prende cura della bellezza delle sue clienti. Questa volta sa che è diverso. Quel taglio di capelli non è per la donna solo la possibilità di sentirsi bella per qualche giorno ma l’inizio di una rinascita. «Da oltre 20 anni lavoro con e per le donne – dice il parrucchiere palermitano - Ogni donna nel corso della vita affronta tante problematiche e momenti difficili, ed è incredibile e meraviglioso vedere la forza e la determinazione che tira fuori davanti alle difficoltà. Per ogni donna il proprio aspetto fisico rappresenta un modo per esprimere se stessa. In particolar modo i capelli sono una componente rilevante che influenza il benessere psicofisico e che si riflette sull’autostima, sulle relazioni sociali e sulla percezione di sé».

Poi conclude: «Per questa ragione ho deciso di dare il mio contributo al Centro Amazzone, un progetto solidale che porta avanti importanti valori di empatia e coscienza sociale, nei quali mi rispecchio. Seguirò personalmente le donne che stanno combattendo contro il tumore al seno, e che purtroppo vivono tanti disagi, come quello della perdita dei capelli».

Nel video Anna Barbera e Francesco Cospolici.

