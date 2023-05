Al Palamangano di Palermo si danza per l'autismo: tante scuole presenti

La danza non solo come passione e divertimento: stamani al Palamangano di Palermo questa nobile arte è stata anche un grande strumento di inclusione. Ballerini e ballerine di ogni età, ciascuno con la propria unicità, hanno danzato dimostrando talento e abilità.

La manifestazione, a scopo benefico per aiutare ParlAutismo, è stata organizzata dal maestro di danza Giuseppe Di Michele che da anni è impegnato in campagne di sensibilizzazione sull'inclusione dei ragazzi con disabilità nel mondo dello sport e nella società in genere. È stato il primo a Palermo ad aprire le porte della sua scuola a bambini diversamente abili e a dare loro la possibilità di mettersi in gioco, conoscere le discipline sportive e vivere a pieno la loro vita.

All'evento hanno collaborato anche gli enti di promozione sportiva Asc, Msp e Endas Sicilia. Ad aprire lo spettacolo sono stati Marika Selvaggio e Mirko Sitobondo che con i fatti e la loro danza hanno dimostrato che passioni e voglia di vivere non conoscono limiti e barriere. Hanno partecipato numerose scuole di danza di Palermo e della provincia. Il direttore artistico Di Michele ha per questo ringraziato gli insegnanti Rosy Barone, Mary D’Amico, Stefania Marta, Miriam Pirrello, Viola Cuchel, Stefania Cotroneo, Rosaria Reale, Daria Traina, Mirko Salamone e tutti gli altri che hanno sposato la causa e dato il proprio contributo.

"Ballano in pista ballerini normodotati e diversamente abili insieme – spiega l’organizzatore Giuseppe Di Michele – a dimostrazione che solo condividendo e facendo le cose insieme si può costruire un mondo migliore che tiene conto dei diritti di tutti”.

Nel video parlano Giuseppe Di Michele, organizzatore – Stefania Marta, insegnante – Marika Selvaggio, ballerina – Mirko Sitobondo, ballerino – Aurora Giordano, insegnante

