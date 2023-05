Il pianoforte di Floriana Franchina alimentato dalle pedalate: flash mob ecologico a Palermo

Una bicicletta che, grazie alla pedalata di appassionati e cittadini, alimenterà un pianoforte elettrico che farà risuonare in piazza Ruggero Settimo, domani (domenica 7 maggio) dalle 18.30 alle 19.30, a pochi metri dal Teatro Politeama di Palermo, le note della musicista Floriana Franchina, pianista, flautista e compositrice, classe 1991. La voce della terra è ogni giorno è il titolo del flash mob organizzato nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

L'evento di Palermo – che per la prima volta è nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile - è ideato dalla musicista Floriana Franchina (pianista e primo flauto dell’Orchestra sinfonica siciliana) e da Ghc Palermo srl benefit (start up che si occupa di temi legati alla tutela legale dell'ambiente), ed è organizzato in collaborazione con Wwf Sicilia Nord Occidentale e Fiab Palermo Bike & Trek. I partecipanti all'evento potranno pedalare, e fornire energia al pianoforte di Floriana Franchina, per dare un contributo concreto e lanciare un messaggio a sostegno dell’ambiente.

Il flash mob «La voce della terra è ogni giorno» entra quindi a far parte del Festival dello sviluppo sostenibile, promosso dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), nato 6 anni fa per diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs).

«Come giovane donna, mi sento coinvolta pienamente in questa battaglia ed è impossibile rimanere indifferenti rispetto alle conseguenze che le nostre scelte hanno sul nostro ambiente. Penso infatti che dichiarare di volere "salvare il pianeta" significhi peccare di presunzione», spiega Floriana Franchina. «Non è il pianeta ad avere bisogno di essere salvato, è l’ambiente in cui noi viviamo di cui dobbiamo occuparci, quello che rischia di non essere più come lo abbiamo conosciuto. Per questo è fondamentale instaurare nuove abitudini sostenibili e attente: attraverso lo studio, la conoscenza e la giusta informazione, ognuno di noi può fare davvero la differenza. È per questo motivo che il flash mob vuole essere un simbolo di cooperazione, di confronto e di entusiasmo per una società più virtuosa».

Con i volontari di Wwf e Fiab, saliranno sul sellino della bicicletta sportivi, attivisti, musicisti, e tanti ragazzi che diventeranno protagonisti dell’evento attraverso le loro testimonianze.

Nel video Floriana Franchina spiega l'iniziativa

© Riproduzione riservata