Palermo, la guarigione dalla leucemia si festeggia in Ferrari: sorrisi per i più piccoli

La passione per la Ferrari e l’entusiasmo di salire a bordo della rossa più amata: queste le emozioni che hanno segnato uno degli appuntamenti più attesi per i ragazzi del progetto Ricomincio da me di Aslti (associazione siciliana leucemie e tumori infantili).

I piccoli dell’associazione, che da anni coinvolge i ragazzi del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo guariti da leucemie e tumori in attività sportive ed esperienze, quest’oggi hanno avuto la possibilità di fare un giro sui tanti e diversi modelli presenti all’interno della cittadella universitaria, in viale delle Scienze, dove si è svolta la manifestazione.

A turno, i bambini sono saliti a bordo delle vetture a fianco dei membri della scuderia Ferrari club di Palermo, che si è subito messa a disposizione dei bambini e dell’associazione: «Per noi è una grande festa - ha detto Pietro Purpura, presidente del club Ferrari -, siamo orgogliosi di essere qui e ripetere l’esperienza prossimamente. Dedicarsi al sociale per noi è importante». La festa in rosso ha entusiasmato ragazzi, bambini e genitori. «Non avevamo dubbi sul successo dell’iniziativa - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice di Aslti - quando lo abbiamo proposto l’adesione è stata immediata, ci sembra un momento in linea con il nostro progetto, realizzato con il contributo del ministero delle Politiche sociali. Il progetto, infatti, ha come obiettivo l’incoraggiamento per la ripartenza e per la ripresa di una nuova fase di vita dopo i periodi, altrettanto importanti, delle cure e della permanenza in ospedale». La mattina si è conclusa con la visita al museo storico dei motori e dei meccanismi.

Le interviste ad Antonella Gugliuzza, presidente Aslti, a un papà, Luca Ralato, a Pietro Purpura, presidente scuderia Ferrari club Palermo e a Piero Farruggia, medico dell’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico.

© Riproduzione riservata