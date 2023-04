Artisti sul palco a Palermo: si sono esibiti per donare strumenti a un ospedale in Congo

Il ricavato della serata servirà a sostenere il primo ospedale costruito nella foresta equatoriale. Lo spettacolo di solidarietà andato in scena ieri sera al cineteatro De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo per combattere la malnutrizione infantile e fornire assistenza alle donne in gravidanza in Congo ha questo grande obiettivo.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Ali per volare del missionario Rino Martinez e da Rotary club Baia dei Fenici e Lercara Friddi ed è stato condiviso anche dai Rotary club Mondello, Piana degli Albanesi, Palermo Nord e Palermo Montepellegrino.

Rino Martinez, cantautore palermitano, fondatore dell'associazione, partirà a giugno per una nuova missione in Africa. Sono pronti nove ecografi, un elettrocardiogramma, dispositivi per laboratorio analisi e 400 chili di farmaci. E ora lancia un appello, che è arrivato anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affinché le istituzioni mettano a disposizione un aereo cargo per il trasporto in Congo dei macchinari e dispositivi medici donati all’associazione.

«I bambini malnutriti, le donne in gravidanza e coloro che hanno problematiche legate a infezioni post-parto hanno bisogno di noi – spiega il missionario laico Rino Martinez -. Questo evento mi auguro possa essere un incontro per l’umanità. Io presto ritornerò in quelle aree della terra che sono flagellate da grandi problemi di sanità». Il Rotary club Baia dei Fenici si è fatto promotore dell’iniziativa, coinvolgendo anche altri club. «Siamo qui per raccogliere fondi e aiutare Rino nelle missioni in Congo – dice Francesco Zambito presidente del Rotary club Baia dei Fenici – dove c’è gente spesso dimenticata dal resto del mondo. Ringrazio gli artisti che a titolo gratuito hanno contribuito alla raccolta fondi».

Allo spettacolo hanno partecipato il direttore d’orchestra Corinne Latteur, l’attore e cabarettista Dario Veca, gli attori Giorgio Pitarresi e Ettore Demma, la cantastorie Silvana Marino, la violinista Giovanna Ferrara, lo showman Sasà Taibi e il cantastorie Alfonso Gagliardo.

Nel video Rino Martinez e Francesco Zambito.

