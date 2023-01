La vicinanza di Palermo al popolo ucraino: a Mondello l'albero di Natale della solidarietà

Un albero di Natale in segno di solidarietà al popolo ucraino è stato posto davanti al consolato russo in via Orfeo a Mondello. L'iniziativa è stata lanciata dell'Associazione elettori per la partecipazione democratica, un'organizzazione fondata nel 2021 da un gruppo di esponenti della sinistra palermitana tra i quali Gaspare Nuccio.

“Chiediamo come tanti cittadini di questa città che la guerra finisca subito, che la Russia ritiri le truppe dal territorio ucraino che ha occupato senza averne alcun diritto – dice Nuccio -. E’ trascorso un anno ed è bene che questo tempo si accorci il più rapidamente possibile perché nel frattempo muoiono decine di migliaia di persone innocenti. Questa guerra è ancora più insensata perchè il governo russo ha occupato territori che non sono suoi. Il responsabile di questo conflitto è Putin”.

Intervista a Gaspare Nuccio

