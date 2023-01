A Palermo un presepe vivente con le famiglie: "Progetto importante per il territorio"

Un presepe vivente dove a recitare i classici ruoli di Giuseppe e Maria e altri personaggi sono stati i bambini. È stato l’evento conclusivo per progetto Natale con il cuore, promosso dal Comune di Palermo e abbracciato dall’istituto d’infanzia Sant’Angela Merici, che si è tenuto in via Principe di Scordia 3, sede dell’istituto.

La scuola, della compagnia di Sant’Orsola, ha guidato durante queste feste natalizie i suoi piccoli attraverso tantissime attività, come i laboratori di natale, di dolci, della preparazione del presepe e creativi, che hanno dato l’opportunità ai bambini di trascorrere momenti ricreativi anche con le proprie famiglie: «Il progetto si è allargato anche alle famiglie - ha raccontato la direttrice, Valeria Lenzi - il loro coinvolgimento è importante per poter essere aperti ai bisogni del territorio». Tra le attività di punta svolte dai bambini figurano «la visita la teatro Mancuso dei pupi siciliani e il giro in trenino per i siti più importanti della città», ha ricordato la direttrice.

